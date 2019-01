Un périple de 1500 kms à cheval en Argentine !

Les deux jeunes gens viennent de terminer leurs études, et, avant de se lancer dans le monde du travail, ils vont concrétiser ce projet commun, un périple de six mois en Argentine. Danaé, diplômée en sciences de l'Environnement souhaitait un moyen de transport non polluant et pensait plutôt à la bicyclette avant que son compagnon ne propose de le faire à cheval. Néanmoins, ni l'un ni l'autre ne sont cavalier et ils ont du apprendre à monter à cheval. Ils ont également suivi des cours d'espagnol. Danaé et Harold souhaitent faire le plein d'images, de souvenirs et de rencontres qu'ils partageront dans un long-métrage, un documentaire d'environ une heure !



Danaé était dans l'émission Aller/Retour ce jeudi..

et si vous souhaitez suivre leur parcours c'est notamment via FACEBOOK ou sur le SITE