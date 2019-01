Un outil indispensable : le calendrier des collectes de votre intercommunale !

Vous avez certainement reçu courant du mois dernier le calendrier des collectes de votre intercommunale. Certes, ce n'est pas très "Zero Dechet" mais sachez que cette distribution est une obligation légale. Le but étant de bien informer les citoyens des dates de collectes des déchets. Ces dates peuvent également être consultées via le site des différentes intercommunales de nos régions . Détails en compagnie de Marie-Noëlle Minet de l'intercommunale luxembourgeoise AIVE