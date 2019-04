Un nouveau titre pour la jeune chanteuse brabançonne Maya !

Maya - © Tous droits réservés

Maya s'est récemment distinguée à l'occasion de différents concours : elle a remporté le "Tremplin de la Jeunesse" et est en finale du concours du collectif "Charbon Actif". Jeune chanteuse belgo-turque aux multiples visages, mélange subtil des cultures musicales.

Pour se lancer professionnellement, Maya a suivi un an de cours à la Music Academy International de Nancy. Elle s'est bien entourée, notamment de Piwi Leman. Depuis la sortie de son premier EP "Mavi Bon Jouk" elle enchaîne les concerts. Et aujourd'hui elle présente son dernier single "Je lèverai mon verre". Son clip a été visionné plus de 3000 fois en 2 semaines.

Maya était l'invitée de Terry Lemmens dans votre émission Aller/Retour ce mercredi.

Et vous pouvez suivre Maya notamment via FACEBOOK