Un nouveau album pour Jeff Arckley ! - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 09/05/2019 Il est Arlonais, il s'appelle Hervé Cornerotte mais on le connait mieux sous son nom de scène Jeff Buckley ! Le groupe « Jeff Arckley » est composé d'Hervé Cornerotte (Guitare et Voix) de Guillaume Toussaint (Batterie) de Patrick Noël (Guitare) et d'Yvan Besseling (Base) Leurs morceaux pop rock teintés de notes blues vous entrainent dans un univers mélodique et profond. En avril dernier un nouvel album est paru, son nom « Black and White ». Présentations en compagnie de Jeff Buckley, invité de Jean Marc Decerf dans votre Aller/Retour ce jeudi .