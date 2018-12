Un Noël zéro déchet !

Après la Saint-Nicolas, viennent les fêtes de Noël ! Quand vous pensez aux fêtes de Noël, quelles images vous viennent à l’esprit ? Illuminations, décorations, repas, cadeaux, sapin, … le tout avec des emballages et décorations jetables, restes de repas et… un potentiel important de volumes de déchets si on n’y regarde pas !

Et si on fêtait Noël sans excès - de déchets ? C’est une belle occasion pour redonner du sens à ces moments de fête en privilégiant le durable : pensons "fait maison", expériences et partages tant pour les repas, les cadeaux, que les décorations. Ecoutez les conseils prodigués par Carine Bomal du BEP, le Bureau Economique de la Province de Namur.