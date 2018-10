Nature & Progrès vous propose un livre pour réduire notre consommation de plastique ! On en parle un peu partout, sur les réseaux sociaux, à la TV, dans les magazines et pour cause !



Le Livre : 60 idées ludiques et pratiques pour en finir avec le plastique ! Aux éditions Terre Vivante.



Vous cherchez des idées pour réduire votre consommation de plastique ? Vous les trouverez à coup sûr dans cet ouvrage !



Mettre nos emballages au recyclage semble être une grande illusion, puisque selon le prestigieux National Geographic, seulement 9 % de tout le plastique produit dans le monde a été recyclé jusqu’à présent. Cette statistique profondément décourageante n’est pourtant que la pointe de l’iceberg : alors que la production de masse du plastique existe depuis 60 ans, une récente analyse mondiale a confirmé que la moitié de toutes les résines et les fibres utilisées pour fabriquer du plastique ont été produites depuis les 13 dernières années seulement. Notre consommation augmente donc de manière exponentielle!



Contrairement à n’importe quelle autre matière (la moitié de la production d’acier, par exemple, sert à l’industrie de la construction et a une durée de vie de plusieurs décennies), le plastique n’est pas fait pour durer dans nos vies : la moitié du plastique fabriqué dans le monde devient un déchet en moins d’un an.

Place au Do It Yourself ! C’est tendance ! Mais cela permet surtout de préserver l’homme et son environnement

Si vous vous sentez impuissant face à l’ampleur de vos déchets plastique, pas de panique, il existe de nombreuses solutions pour les réduire. Le secret pour y parvenir ? Le Do It Yourself ! En effet, Juta Grimm propose dans son ouvrage de nombreuses réalisations durables et surtout zéro déchet pour un quotidien sans plastique.



Le livre se décline en plusieurs chapitres :

Tutos ou patrons pour Sacs pour faire les courses (12 !) du sac à pain au sac origami ou furoshiki en passant par le sac panier pour vélo

Les emballages alimentaires

Les produits pour le corps

Les produits pour bébé (poudre sans talc, sac imperméable pour les couches)

Les produits pour le linge (stick détachant)

Les produits ménagers (pour le lave-vaisselle, ou pour les vitres)

Quoi de plus réjouissant que de se confectionner des savons, du dentifrice ou encore des cotons à démaquiller quand en plus cela permet de préserver notre santé et l’environnement ?



Le livre est également disponible sur la librairie en ligne : www.librairie.natpro.be au prix de 17€