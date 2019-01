Un jeu d'évasion grandeur nature !

Se faire enfermer dans une pièce et disposer d'une heure pour en sortir en résolvant une série d'énigmes ....

L'Espace Room, un établissement installé rue de Neufchateau à Arlon depuis quelques semaines. On y vient entre amis, en familles, entre collègues. L'Espace Room propose deux chambres distinctes. Les thèmes qui y sont développés sont totalement différents. Les participants peuvent choisir d'être enfermés dans la chambre cachée du malhonnête docteur Jackson, qui aime mener des expériences médicales interdites ..

Il y a également la chambre d'Agatha une petite fille de six ans perdue dans son rêve. Un rêve dans lequel elle préférerait ne pas se trouver. Le but est de l'aider à se réveiller ou elle devra rester là toute sa vie en trouvant les indices et en les solutionnant...

Toutes les infos notamment via FACEBOOK

Ecoutez Gregory David qui était dans Aller/Retour ce mercredi.