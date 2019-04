Un jardin écologique ? C'est possible !

C’est le moment de préparer son jardin et son potager. Alors, l’idéal est d’avoir la main… écologique. On pourra ainsi avoir un beau jardin naturel et un potager productif tout au long de la saison.

Un jardin écologique, c'est : préparer le sol et s'organiser pour éviter de recourir aux pesticides, nocifs et couteux !

C'est aussi appliquer la rotation des cultures ! C'est préparer la terre, sans la retourner ! Choisir les bonnes graines de semences traditionnelles.



Ecoutez Stéphanie Grofils de l'asbl ECOCONSO