Un emploi de responsable d'exploitation d'entretien des espaces vers en Brabant wallon -... Village n°1 Entreprises de Wauthier-Braine occupe actuellement 600 travailleurs Sa mission consistera à soutenir les personnes porteuses de handicap ou exclues du circuit traditionnel du travail en leur offrant un emploi de qualité et un accompagnement adapté, visant l'épanouissement dans le travail et la réinsertion dans le circuit traditionnel. Village n°1 Entreprises RECRUTE pour le département horticulture : un chef d'équipe (H/F) dont les missions consistent à Encadrer et véhiculer une petite équipe de 4 personnes pour exécuter des tâches variées d'horticulture (tonte de pelouse, élagage d'arbres, taille de haies, entretien des plates-bandes, plantations, pose de clôtures, ...) chez des particuliers, des entreprises et les pouvoirs publics avec soin et rapidité. Gérer le matériel Veiller au respect des règles de sécurité Veiller à un contact professionnel avec les client Postulez via site www.levillage1.be - onglet offres d'emploi. Veuillez indiquer vos aides à l'embauche sur votre CV. Seules les candidatures des personnes correspondant au profil décrit dans l'offre seront traitées. Les Entreprises du Village N°1 Service recrutement Av. Reine Astrid, 1 B-1440.WAUTHIER-BRAINE WAUTHIER-BRAINE Site web : http://www.levillage1.be Détails en compagnie d'Isabelle Hubert