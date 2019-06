Un emploi de coordinateur adjoint pour la ville d'Andenne

un emploi de coordinateur pour Andenne - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Les services de cohésion sociale de la ville d’Andenne recrutent un Coordinateur adjoint qui épaulera au quotidien la coordinatrice en chef et qui travaillera en collaboration avec les différentes équipes. Sa mission sera la coordination et la gestion administrative et financière des projets et actions en cours et à venir. Parmi ceux-ci, on peut citer la coordination des services, la gestion des subsides et des budgets alloués. Pour postuler : Il suffit d’envoyer sa candidature pour le 10 juin à l’attention de Monsieur Amaury Braeckman amaury.braeckman@ac.andenne.be Plus de détails en compagnie d'Ismérie Lepère assistante en Communication au Forem