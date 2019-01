Un (e) assistant communication web est recruté pour la région de Namur !

Profil recherché ?

o Vous avez des connaissances en informatique et / ou web, et de très bonne connaissance en néerlandais oral et écrite. La connaissance de l’anglais est un plus.

o Le monde du digital vous motive,

o Connaissances avancées des outils de bureautique (Excel, OpenOffice),

o Vous êtes dynamique, rigoureux, organisé et consciencieux,

o Vous faites preuve d'esprit d'équipe, et communiquez avec vos co-équipiers,

o Vous êtes autonome et capable d'organiser votre travail,

o Des notions du logiciel e-commerce Magento sont un plus.

Type de contrat :

Régime de travail : Temps plein de jour > 38h00

Contrat à durée déterminée

Comment postuler ?

Envoyer le CV et lettre de motivation à l'adresse mail renseignée.

NEXT DIGITAL

NEXT DIGITAL Lambert Julien (Infographiste)

Rue des Brasseurs 53 5000 Namur BELGIQUE Email : info@nextdigital.be Site web : http://nextdigital.be

