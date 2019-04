Un délégué technico-commercial (H/F) est recherché pour une société de Gembloux -... "KARIBOU INFORMATIQUE" est une société de Gembloux active depuis plus de 10 ans en Belgique et en France dans l'informatique de maintenance pour les entreprises (maintenance de parc informatiques, dépannage, déploiement de nouvelles solutions). La société est à la recherche d'un délégué technico-commercial (h/f) Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation par e-mail. emploi@karibou-informatique.be KARIBOU INFORMATIQUE KARIBOU INFORMATIQUE CHAUVIN Ludwig (Gérant) Avenue Georges-Bedoret, Gd-M. 56 5030 Gembloux BELGIQUE Site web : http://www.karibou-informatique.com Et plus de détails en compagnie d'Isabelle Hubert