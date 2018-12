Un beau livre à découvrir : "Gaume en images"

"Si l'on veut épingler une caractéristique de la Gaume on s'arrêtera peut-être à une sorte de régularité, pour ne pas dire d'harmonie qui empreint tant le paysage que ses habitants . D'une forme vaguement trapézoïdale; logée dans deux vallées parallèles, celle, sinueuse, de la Semois et celle, plus rectiligne, de la Vire et don Ton, la contrée couvre une superficie de 754 kms carrés dans la zone sud-ouest de la Belgique, une implantation méridionale qui lui vaut d'être surnommée parfois la Provence belge. Réputée jouir d'un microclimat et abriter, quand la bise s'en est allée, l'une ou l'autre cigale, la Gaume, fragment de la Lorraine, se révèle moins élevée quels régions voisine" (extrait)

Pays du sud, assurément, pays de la convivialité, de la tranquillité, la Gaume n'a de cesse de séduire et d'étonner.