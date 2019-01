Un "bar à cupcakes, zéro déchet"

Et c'est à Libramont que ce nouveau bar a été inauguré, à l'initiative de Louiza. Un concept unique dans la région. Cette ancienne gardienne d'enfants, originaire d'Arménie a tout quitté pour sa passion : la pâtisserie. Elle propose dans son bar un choix de produits frais, faits maison et de qualité. Une vingtaine de sortes de cupcakes. La gérante souhaite aussi et surtout sensibiliser à l'environnement. Sur les tables par exemple, pas de serviette en papier, mais des serviettes coton. Et concernant les invendus, elle compte les offrir au Centre pour enfants "'Les Glaïeuls" à Paliseul.

Le bar à Cupcake Zéro déchet est situé à Libramont, Dessous la Ville 2. Toutes les infos au 061 466 485

Ecoutez Louiza, invitée d'Aller/Retour ce mercredi