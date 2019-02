Un auteur de BD de la région de Dinant récompensé au Festival d'Angoulème

"Villevermine" tome 1 a en effet remporté le '"Fauve Polard SNCF 2019" au prestigieux Festival International de la Bande dessinée d'Angoulème . C était il y a quelques jours. Heureux élu parmi cinq albums remarqués par un jury de spécialiste du polar, Julien Lambert expatrié dans le sud de la France ne s'attendait pas à cette belle récompense. "Villevermine", histoire de super-héros raté est un polar et beaucoup d'autres choses julien : un objet poétique difficilement classable, mais abouti et dont l'originalité a fait la différence dans la conquête de ce fabuleux prix. Julien est présent à la Foire du Livre de Bruxelles qui se tient dès ce jour jusqu'au 17 février inclus. Il était l'invité d'Aller/Retour ce jeudi...

Pour en savoir plus, c'est via les éditions Sarbacane

Et vous pouvez suivre Julien via FACEBOOK