Un apiculteur de Falisolle a créé ... l'Ergonomiel, une chaise à miel !

Il s'agit d'un socle permettant à l'apiculteur de visiter sa ruche en faisant l'économie du soulèvement et du déplacement des hausses, ces cadres vides où les abeilles emmagasinent leurs récoltes. Plus rapide, plus aisé, moins fastidieux pour l'apiculteur et moins perturbant pour ses petites protégées. Le Sambrevillois a décroché une bourse une bourse auprès de l'Agence régionale pour l'Entreprise et l'Innovation qui lui a permis en février dernier de fabriquer une première série de prototypes galvanisés et démontables, à boulonner, en s'appuyant sur des plans précis, et de déposer son modèle afin de le protéger du copiage.