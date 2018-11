TV Lux et VivaCité Luxembourg : ensemble pour Viva for Life...

TV Lux et Vivacité Luxembourg (Luxembourg matin) unissent leurs forces respectives afin de réaliser une émission de télé commune sur le concept du blind test.

Le principe : Le jeu se déroule en deux manches de 30-35 minutes chacune. Lors de chaque manche, deux équipes de trois personnes s’affrontent. (Donc au total 4 équipes de 3 personnes). Enfin, une finale voit s’affronter les 2 équipes gagnantes des deux manches précédentes. Les équipes participantes sont 1/ Equipe VIP - 2/ Equipe Météo - 3/ Equipe Vivacité Luxembourg - 4/ Equipe TV Lux. L'émission est produite et réalisée par TV Lux; elle est présentée par Olivier Duroy et Isabelle Verjans (VivaCité). Elle sera diffusée sur TV Lux et d'autres télévisions locales le week-end des 14, 15, 16 décembre.

L'émission fait appel au parrainage du public, invité à verser sa participation financière au profit de Viva for Life : https://agir.vivaforlife.be/projects/blindtest-for-life