Trois jeunes Bastognards veulent rénover ... l'immobilier !

Romain Lafontaine, Romain Haag et Thibaut Desemberg, voici le trio Rh Medias. Depuis un ans ils mettent en valeur les biens immobiliers et autres commerces entre autre grâce à des visites virtuelles en 3. Aucune autre société, en province de Luxembourg, ne propose actuellement ce service. "Notre but est de proposer des solutions, à travers plusieurs packages, pour promouvoir des biens immobilier et en accélérer la vente mais aussi pour donner plus de visibilité à des établissement comme des gîtes".