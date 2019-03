"Tragawdoukoutrrr" - Ode au Gaffophone ! à la Maison de la Culture d'Arlon le 17 mars

Bouteillophone, porciphone, chaise musicale, violon à clous, caddie de supermarché ou aspirateur en la bémol : Max Vandervorst fait de la musique avec des instruments qui n’en faisaient pas avant de croiser sa route. Avec ses complices (Frédéric Jannin, Thierry Tinlot, Frank Wuyts, Frédéric Dailly, Stephan Pougin et Diego Saez Lopez), ce Maestro totalement allumé a conçu un hilarant hommage au gaffophone, cet instrument mythique à la puissance destructrice inégalée.

Ce spectacle a été créé à BOZAR le 2 septembre 2017 à l’occasion de la Fête de la BD à Bruxelles. Il s’agissait au départ d’une représentation événementielle unique. Vu le succès rencontré auprès du public, le voici en tournée.

Le spectacle est basé sur un dialogue constant entre les images choisies et projetées par Fred Jannin (cases originales et archives de derrière les fagots) et l’univers musical de la lutherie sauvage d’aujourd’hui. Les musiciens (la bande à Gaston) manipulent des instruments détournés à partir de raquettes, d’objets de bureau, de boîtes de conserves, de pièces de bicyclettes ou de claxons, autant d’objets familiers de la bande dessinée de Franquin. De drôles d’appeaux attirent des créatures inattendues et parfois effrayantes. Le rock à Gaston, chanson composée d’après les paroles originales de Franquin, sert de leitmotiv au spectacle.

A ne pas manquer ce 17 mars à 16 H .

