"Tours et Détours" les plus belles expressions du français de Belgique

Il collabore notamment au Petit Robert depuis 10 ans et est des coauteurs du Dictionnaire des Belgicismes paru en 2010. Il vient de publier aux Editions Racine "Tours et Détours - le Retour - les plus belles expression du français de Belgique".

L'auteur récidive donc avec ce "retour" qui fait "blinquer" le français des Wallons et des Bruxellois avec une "loque à reloqueter", sans "squetter la baraque" ni "découvrir la Couronne". Succulent !

A découvrir au plus vite !

Michel Francard était l'invité de Terry Lemmens dans votre Aller/Retour ce mercredi...