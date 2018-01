"Suzy & Franck" par l'Inti Théatre au Théâtre des Quatre Mains

Le Théâtre des 4 Mains à Beauvechain vous propose "Suzy & Franck" ce samedi 13 janvier.

Seul en scène, le comédien (Didier Poiteaux) partage avec simplicité, sensibilité et un certain humour, des récits de vie découverts au cours de ses recherches sur la peine de mort. Au centre de ses histoires : celle extraordinaire de Suzy et Franck.

"Suzy vit à Paris et Franck dans un couloir de la mort au Texas. En 1996, un peu par hasard, ils entament une correspondance. Peu à peu, ils se découvrent, se rencontrent et tombent amoureux. Vingt ans plus tard, ils s’aiment toujours et continuent de se battre, de chaque côté des barreaux, pour faire respecter leurs droits."



Au-delà de la peine de mort, le spectacle nous invite à une réflexion sur les moyens de rester humain face à l’inhumain. Alliant l’intime et le politique, le rire et l’émotion, il ouvre la voie sur une réflexion personnelle à chacun, sur son positionnement face à la peine de mort et, plus largement, face à ce qui définit le genre humain.

Associant le théâtre documentaire et celui de l’émotion, Suzy & Franck propose au spectateur un voyage au plus profond de l’intimité d’une relation amoureuse, et ne se limite pas à une approche didactique de la question de la peine de mort.