Sunshine : des vêtements belges, bio et éthiques...

Sunshine, la première marque belge de vêtements biologiques éthiques et personnalisables, est désormais disponible en ligne.

Bruxelles, octobre 2018 – Après de longs mois de réflexions et d’analyses du marché, les vêtements de la nouvelle marque belge Sunshine sont dès à

présent disponibles à la vente en ligne via le site sunshine.bio.

Le positionnement de Sunshine est novateur dans le paysage belge : des tshirts, sweats et accessoires design 100% biologiques et éthiques mais également, et surtout, personnalisables. Le client pourra en effet choisir couleurs et motifs parmi une cinquantaine de modèles issus de lignes graphiques esthétiques et originales.

" La création de Sunshine est liée à une envie de donner plus de sens à notre activité professionnelle ", explique Vincent Bortels, co-fondateur de Sunshine. " Le projet de créer une marque de vêtements biologiques et plus équitables est né d’un désir de concilier nos valeurs éthiques et notre métier. "

Le coton est 100 % biologique, ce qui signifie qu’il est fabriqué sans pesticide et que la peau n’est pas en contact avec de multiples produits nocifs. Les textiles sont fabriqués dans des conditions éthiques irréprochables, certifiés des labels GOTS et fair wear foundation. Nos techniques de personnalisation font ensuite appel à des matières premières certifiées ÖKOTEX et sont mises en oeuvre dans le plus grand souci de limiter la production de déchets tout en favorisant le recyclage.



L’appel à des artistes et graphistes belges



Les clients peuvent personnaliser les vêtements en ligne. Des partenariats avec des magasins physiques seront conclus d’ici peu pour permettre aux clients de découvrir la gamme de vêtements. Des bornes de commande en ligne permettront alors de directement valider son achat.

" Parmi les autres développements futurs, nous allons faire appel à des artistes et graphistes belges (Julien Brunet, Améthys Aguilar, …) pour qu’ils créent des

motifs exclusifs destinés à Sunshine ", précise Thomas Dekaise, co-fondateur de Sunshine.