Stop aux produits à usage unique !

Utilisez des sacs et des cotons démaquillants réutilisables, évitez les emballages en les remplaçant par des bocaux en verre et l’utilisation de sacs à pain à légumes ou fruits en tissus réutilisables.

Dans le domaine du zéro déchet, réduction et réutilisable (durable) vont de pairs ! Et ne laissent pas de place aux produits jetables à usage unique. Ces derniers foisonnent pourtant depuis les années 60 et alourdissent vraiment nos poubelles si on n’y prend garde !

Ecoutez les conseils de Carine Bomal du BEP (Bureau Economique de la province) de Namur.