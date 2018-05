Stoemp Festival les 26 et 27 mai à Céroux Mousty !

L'asbl MQFC, Mousty Qui Fait Chaud a vu le jour en 2015 . Elle est l'initiative de trois jeunes amis originaires d'Ottignies et Louvain-la-Neuve désireux de créer un projet commun dans la continuité de leurs heureuses années d'animation dans le scoutisme !

Leur projet ? Organiser annuellement une balade gourmande et gastronomique afin de promouvoir l'économie locale en offrant aux marcheurs l'occasion de déguster de délicieux plats issus de l'agriculture biologique et locale. Cette balade, plus connue sous le

nom du Stoemp festival, se déroule dans la région de Céroux-Mousty.

Le Stoemp : un parcours pédestre dans la campagne cérousienne, une cuisine locale, bio et de saison, des animations pour enfants, des concerts, le tout dans une ambiance et champêtre !

Toutes les infos via le SITE

Ecoutez Quentin Guinand responsable communication !