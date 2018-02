Spectacle de théâtre-action organisé par les Ateliers Paysans-Artisans à Namur ce 21 février

Il s'agira d'une fable paysanne contemporaine, inspirée de la "Lettre aux paysans sur la pauvreté et la paix" de Jean Giono. Écrit en 1938, ce texte n’a rien perdu de son actualité : il dénonce le pouvoir de l’argent et les dérives économiques et sociales qu’il engendre, notamment dans le travail des paysans : déshumanisation, endettement, perte d’autonomie, du plaisir et de la fierté de produire les fruits de la terre.

Les deux compagnies sœurs utilisant déjà chacune le théâtre comme outil d’expression de changement, le travail de création collective s’est articulé sur base d’extraits du texte, d’expériences vécues, de discussions, d’échanges, de réflexions autour des thématiques évoquées.

L’adaptation théâtrale est d’autant plus puissante que les trois comédiens italiens sont eux-mêmes paysans : l’un est maraîcher, l’autre viticulteur et le troisième apiculteur.

Cette séance est organisée par les Ateliers Paysans-Artisans, banche socio-culturelle de la coopérative de circuit-court Paysans-Artisans.