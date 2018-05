Spectacle d'hypnose avec Sandman à Sainte-Cécile ce 2 juin !

Dans ce spectacle d'hypnose , Sandman va vous faire voyager dans un univers fascinant et sensationnel où rêve et réalité sont étroitement liés. Grave à diverses techniques d'hypnose vous allez vivre des aventures uniques dans une ambiance d'humour et de nouvelles sensations ...

Sandman sera présent à Sainte-Cécile (Florenville) ce 2 juin dès 19 H ...

