Solidari'Rock : un festival au profit de Viva for Life

Lorsqu’un jeune garçon de 11 ans annonce à son papa musicien qu’il souhaite se mobiliser pour aider les enfants qui vivent dans la pauvreté, ça donne le " SOLIDARI’ROCK ".

e festival de musique rock, organisé le 10 novembre prochain à la Maison des Jeunes d’Ottignies rassemblera pas moins de 6 groupes de musique, entre amateurs et confirmés. Ce sont les " Quarter Ginger " qui ouvriront les festivités. Ce jeune groupe de la région de La Hulpe propose des compositions pop-rock de très bonne facture.

Les " Nameless " enchaineront ensuite avec des tonalités de blues, sur cette scène qu’ils connaissent bien : ils y répètent chaque semaine. Les jeunes laisseront ensuite place aux grands classiques du rock, avec " Brussels Affair " qui interprètera des covers des Rolling Stones et les " Basildon District " qui ont dédié leur répertoire aux meilleurs morceaux de Depeche Mode. Le groupe a cela de particulier qu’il revisite ces classiques sans clavier : un parti pris à découvrir sans modération.

Le public enivré accueillera enfin " The Pinkertons ". Groupe d’où est issu l’organisateur du défi, Christophe Charmant et dont les influences pop-rock sentent bon les années 90. C’est Cédric Gervy et son univers scénique bien à lui qui placera la note finale de l’événement.

Cette magnifique mobilisation, qui rassemble une famille, des groupes de musique, une maison des jeunes et l’école communale de Tangissart a été rendue possible grâce à l’initiative de Yanis, 11 ans. L’an dernier, Yanis a été très touché par les reportages sur la pauvreté, diffusé sur La Une à l’occasion de Viva for Life. Pour lui, faire un simple don ne suffisait plus, il fallait organiser un défi ! L’école du jeune garçon s’est d’ailleurs réjouie de son initiative et intègre maintenant le projet dans son cours de citoyenneté, afin de sensibiliser les jeunes à la question de la pauvreté infantile.

Infos pratiques

Où ? Maison des Jeunes d’Ottignies – " Le centre nerveux ", 8 rue de Franquenies, 1340 Ottignies.

Quand ? De 17h15 à 23h, le 10 novembre 2018

Tarifs Prévente – 8€ – Réservation via solidarirock@gmail.com Sur place – 10€

Restauration Bar bio et local Petite restauration thaïlandaise