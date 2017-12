Sois Belge et tais-toi "Le grand vingtième"

"Puis on entre en vous tendant les bras comme on l'a fait jadis oh oui tellement de fois, puis on chante en imitant les voix de tous ces interprètes dont on ne se lasse pas, on sourit avec ce sourire là qui n'appartient qu'à nous et que vous aimez tant car ce soir Sois Belge a 20 ans". Le spectacle fête en effet son 20eme anniversaire avec une édition spéciale "Le Grand Vingtième".