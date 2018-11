Cette rencontre de soirée est une formule qui fonctionne depuis quelques années et qui permet d'échanger avec des entreprises dans une ambiance détendue et festive. Une occasion unique de faire tomber les barrières du recrutement classique, sans CV, ni lettre de motivation et de discuter métiers et opportunités de carrière au Grand Duché.

Intéressé ? Inscrivez vous ICI

Ecoutez Ismérie Lepère