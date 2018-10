SKILLS WEEK à Nivelles et Namur les 6 et 8 novembre

La SKILLS WEEK que l’on appelle aussi la Folie des Métiers, est une opportunité pour venir à la rencontre de nos formateurs du Forem pour découvrir les métiers en pénurie et porteurs d’emploi, c’est-à-dire recherchés par les entreprises. Vous pourrez les découvrir via des démos, des jeux interactifs, des simulations, des mises en situation, des serious game,…

Le mardi 6 novembre à Nivelles sur la place Albert 1er et la Place Schiffelers (face à l’hotel de ville et le palais de justice) et le jeudi 8 novembre, à Namur, Place Saint Aubain de 10H à 17H non stop.

Ecoutez Isabelle Hubert, Chargée de Communication au Forem