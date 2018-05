Dans notre séquence "Zero Déchet", Laetitia Canu de l'INBW (Intercommunale du brabant wallon) aborde ce jeudi la problématique du coton à démaquiller!

En moyenne les femmes utilisent 6 cotons par jours, soit plus de 2000 par an! Des cotons qui se retrouvent ensuite dans la nature ! Sachez que des alternatives existent ! Exemple avec le coton réutilisables... une solution bonne pour l'environnement et votre portefeuille! Ecoutez Laetitia Canu...