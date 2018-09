"Scène de village" en Brabant wallon !

De juin à octobre, la tournée culturelle " Scène de villages " invite les habitants du Brabant wallon à (re)découvrir les places de village. Le temps d'une après-midi et d'une soirée, les habitants sont conviés à faire la fête sur la place de leur village : spectacles, concerts et animations sont proposés gratuitement. Un beau moment de rencontre et de convivialité.

La tournée culturelle " Scène de Villages " est un programme culturel annuel et itinérant sur les sept communes de l’Est du Brabant wallon (Ramillies, Jodoigne, Incourt, Orp-Jauche, Beauvechain, Hélécine et Perwez). Il cible, d’une part, la mise en valeur de lieux patrimoniaux et d’espaces publics de la région et, d’autre part, le renforcement de la convivialité en favorisant les rencontres entre habitants. Première hale ce samedi 9 juin à Ramillies (programme complet ICI).

Ecoutez Julie Delecocq chargée du projet Scène de Villages...