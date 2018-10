Sarah Letor sera en concert à Lesterny (Nassogne) ce 12 octobre

Auteure, compositrice et interprête belge, au timbre de voix original et sensuelle, Sarah Letor nous entraîne aux portes de la "soul" entre Amy Winehouse, Lauryn Hill et Adelle.

Sarah est une artiste belge d’origine italienne née à Bruxelles. Chantant depuis sa plus tendre enfance, elle découvre véritablement sa voix à l’âge de 14 ans.

Malheureusement atteinte d’un œdème aux cordes vocales à 18 ans, elle ne peut plus chanter pendant 3 mois. Son père lui achète alors un clavier grâce auquel elle réalise ses premières compositions.

Remarquée en 2003 par le bassiste Daniel Roméo (Yaël Naim et Lavilliers), elle commence à chanter comme 'guest' lors de différents concerts. C’est ainsi qu’elle va rencontrer celui qui deviendra son futur mari : Hervé Letor, musicien saxophoniste et multi-instrumentiste.

Très vite, les deux amoureux vont commencer à travailler ensemble et elle sortira son premier album en autoproduction " A love so great " (gospel).

Elle reviendra ensuite vers ses influences soul et pop pour son deuxième album " Again ". Celui-ci lui permettra de faire de nombreuses scènes partout en Belgique et en Europe !

Elle revient en 2016 avec un nouvel EP aux sonorités plus pop-electro mais toujours aussi puissantes et énergiques

A découvrir en la salle "Le Maillet" à Lesterny (Nassogne) ce vendredi 12 octobre à 20H15.

Vous pouvez réserver vos place via téléphone (084/ 21 49 08) ou mail info@ccnassogne.be

Et si vous souhaitez en savoir plus sur Sarah c'est notamment via son SITE