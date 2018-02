Samuel Nagy et Marie-Cécile de Lhonneux poursuivent la belle aventure "The Voice"

Avant dernier Blind ce mardi soir sur la Une pour The Voice Belgique !

Marie-Cécile de Lhoneux est une jeune fille de 17 ans de Namur et avec son interprétration "Dancing in the Moonlight" elle a séduir l'équipe de BJ Scott. A revoir ICI

Elle était l'invitée de Jean-Marc Decerf dans Aller/Retour ce mercredi !

L'équipe de Slimane a quant à elle apporté son soutien à Samuel Nagy, Namurois également et sa belle prestation de Léo Ferré "Avec le Temps". Ecoutez le au micro d'Isabelle Verjans. Revoir ? C'est par ICI