Samedi 5 mai présélection du jury junior du FiFF au caméo de Namur

Depuis plus de vingt ans,le ‎Festival International du Film Francophone de Namur met un Jury Junior en place afin de permettre aux jeunes de s’exprimer sur leurs préférences cinématographiques.

Le Jury Junior est une des nombreuses activités mises en place par le FIFF dans le cadre de son programme FIFF Campus, programme d’éducation à l’image. Parallèlement aux Jurys Longs métrages, Courts métrages et Emile Cantillon, le FIFF accueille au moment du Festival un jury composé de 7 jeunes âgés de 12 à 13 ans. Ils lancent donc un appel à candidature aux élèves de première humanité.

Les élèves sélectionnés seront pris en charge et encadrés par l’équipe du Festival du dimanche 30 septembre au vendredi 5 octobre.

Ces jeunes auront la chance de visionner plus ou moins 8 films francophones, de rencontrer des acteurs et des professionnels du cinéma, mais aussi d’échanger leurs avis avec d’autres jurys et de débattre des différents thèmes abordés dans les films projetés. Ils pourront également remettre un prix à leur film favori.

C'est véritablement une expérience unique et inoubliable qui est proposée aux membres du Jury Junior.

Les présélections débute le samedi 5 mai a 10h00 au cinéma Caméo de Namur

Vous pouvez inscrire votre enfant sur place, le jour même. Mais ne tardez pas, si vous le pouvez inscrivez-le dès à présent sur le site du FIFF

Sophie Verhoest était dans Aller/Retour cette après-midi.