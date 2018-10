Salon Energie & Habitat à Namur Expo ces 19, 20 et 21 octobre

Dès 2021, tous les bâtiments neufs en Wallonie et à Bruxelles devront être à consommation d'énergie quasi-nulle !

Et si l'on s'y mettait dès maintenant ?

Plus de 100 exposants spécialisés vous attendent avec leurs produits et services à la pointe en matière de performance énergétique.

Des experts indépendants vous conseilleront en toute objectivité et répondront à vos questions.

Salon Energie & Habitat, vendredi 19 de 10 h à 21 h, samedi 20 et dimanche 21 de 10 h à 19 H . Toutes les infos via le site

Ecoutez Audrey Bontemps, attachée de presse du Salon.