Salon Décojardin à Ciney Expo ces 16, 17 et 18 février ainsi que les 23, 24 et 25.

Et Marc Knaepen animateur du salon le samedi et le dimanche, vous transmettra tout son savoir et réponses à tout ce qui vous préoccupe dans votre jardin. Il était l'invité de Terry Lemmens ans Aller/Retour ce jeudi..

Concretement : vendredis 16 et 23 février de 16 h à 21 h; samedis 17 et 24 février de 10 h à 18 h et dimanches 18 et 25 février de 10 h à 18 H.

Prix d'entrée 8 euros. Parking gratuit.



Plus d'info ICI