Salon « Best Of Wallonia » à Namur Expo ce 28 mai - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant... Le 28 mai, le salon BEST OF WALLONIA 2019 consacré uniquement au secteur du transport et de la logistique se tiendra à Namur Expo »Best of Wallonia« est un nouvel événement et se présente comme une plate-forme d’information et de réseautage. Dans le cadre de cet événement, un espace JOB DAY 100 % dédié au domaine du transport et à la logistique est spécialement créé au sein de ce salon international pour permette à des chercheurs d’emploi de postuler auprès d’entreprise du secteur. our participer au job day du 28 mai entre 9H et 13H30 à Namur Expo, il est obligatoire de s’inscrire pour obtenir un badge d’entrée gratuite en consultant le site : www.tlhub-jobdays.com. Toutes les infos sont également disponibles sur www.leforem.be/jobday ou sur notre site jeunes du Forem Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem