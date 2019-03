S'équiper pour bébé au naturel avec du matériel utile et pas cher !

Equiper bébé au naturel et avec du matériel utile et pas cher, c'est possible !

Oui. On peut en acheter des choses pour bébé qui arrive ou qui grandit. Ils sont tellement "chou" qu’on a souvent bien trop envie de les gâter en leur achetant plein de trucs mignons. Puis la maison devient vite un grand bazar rempli de jouets, de doudous, de poussettes en tout genre, de cuit-vapeur spécial bébé… Mais est-ce qu’on a vraiment besoin de TOUT ça ? Pas sûr. Puis on ne pense pas toujours que ces achats neufs ont un lourd impact sur l’environnement, ne sont pas spécialement sains pour bébé qui est plus sensible et sont aussi très chers. Pourtant on peut s’équiper pour préparer sa liste de naissance ou quand bébé grandit sans se ruiner tout en faisant des choix bons pour la santé, l’environnement et le portefeuille. Ecoutez Stéphanie Grofils de l'asbl ECOCONSO....