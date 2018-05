"Retro Mobile" à l'abbaye de Villers-la-Ville ce 3 juin

Dans un cadre bucolique et patrimonial, l'Abbaye accueillera ce 3 juin de 10 h à 18 H des "Oldtimers" toute catégorie : des voitures, des tracteurs, ds motos, des vélomoteurs 50 cc, des vélos, des attelages...

Au programme, deux rallyes : un rallye automobile pour véhicules ancêtres. Cette balade d'exception est composées de deux boucles de 160 kms au total.

Le second rallye est conçu pour les vélomoteurs 50 cc..

Des animations pour les enfants sont également au programme.

Ecoutez Laurence Balseau, invitée d'Aller/Retour ce lundi.

Et pour plus d'infos c'est via le SITE