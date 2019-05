« Retour vers les années 70 » ce samedi 25 mai à Bièvre - Aller/Retour Namur, Luxembourg et... Le Centre Culturel de Bièvre vous convie à une grande journée festive ce samedi 25 mai ... Le centre culturel se délocalise sur le parvis, dans le parc St Hubert et les allées attenants à la Maison communale, histoire de mettre en valeur ces lieux magnifiques. Cette manifestation vous propose une traversée de miroir peu commune ! Un voyage dans le temps avec des animations, spectacles, expo, projections qui vous plongeront, tout à tout, fin seventies ou dans la dernière partie de « tenies » (2010's). Cette journée sera aussi l'occasion de mettre en lumière des associations, des acteurs, des artistes qui participent à la vie culturelle et sociale de la commune de Bièvre. Au programme notamment, apéro-concert, marché artisanal, projection des vidéos « Bièvre 78-2019 », démonstration tournage céramique sculpture, repair café ..; Détails en compagnie de l'un des organisateurs, Pascal Dabe