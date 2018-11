Réseau IDée: des bons plans pour les écoles...

Les vacances de Toussaint sont à présent terminées et le Réseau IDée en profite pour souffler quelques appels à projets proposés actuellement aux enseignants...

1) Tous locavores

Un appel lancé par l’APAQ-W et qui offre l’opportunité à toutes les écoles de Wallonie de recevoir un subside de 1.000€ pour la mise en place d’un projet pédagogique visant à (re)créer du lien entre les élèves et notre agriculture, appréhender le chemin de la terre à l’assiette ou encore découvrir les saveurs et les atouts d’une alimentation locale et durable.

Les inscriptions sont à rentrer pour le 16 novembre 2018



2) Ose le vert, recrée ta cour

C’est la 3ème édition de cet appel à super projets, pour mettre de la nature et de la convivialité dans les cours de récréation. Les deux premières éditions ont déjà rencontré un grand succès, avec plus de 800 candidatures et près de 300 écoles touchées.

Cette année 130 écoles maternelles ou primaires seront sélectionnées . Elles bénéficieront de l’accompagnement d’un coach de GoodPlanet ou de Natagora ainsi que d’une bourse pour, par exemple, remplacer du béton par un jardin, installer un hôtel à insecte, planter une cabane en saule, creuser une marre, construire des jeux naturels... Toues les idées sont permises si elles apportent plus de nature et de bien-être dans la cour !

Et cette année, il y a une nouveauté: la campagne s’ouvre aussi aux futurs institutrices et instituteurs et propose un volet " Hautes Ecoles ".

Les écoles ont jusqu’au 30 novembre 2018 pour s’inscrire.

3) Les " coachs climat "…

Vous pouvez inviter un ‘Coach Climat’ en classe pour une animation gratuite sur les changements climatiques et les solutions à notre portée. Avec aussi un outil éducatif gratuit qui s’appelle " My2050 ".

Et ça, c’est pour l'enseignement secondaire, mais c’est possible également pour un public hors scolaire.



Et, comme toujours, on retrouve tous ces bons plans sur www.reseau-idee.be, onglet " appels-et-concours "