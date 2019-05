Récupérez l'eau de pluie ! Ecoutez les conseils de Stéphanie Grofils - Aller/Retour Namur,... Notre séquence en collaboration avec l'asbl ECOCONSO et sa représentante, Stéphanie Grofils . Il est question ce jour de "récupération de l'eau de pluie". écupérer l'eau de pluie pour l'utiliser chez soi, c'est ECOLOGIQUE et ECONOMIQUE ! Cette eau pour trouver diverses utilité : arroser le jardin, nettoyer la terrasse, pour la chasse des toilettes ou la machine à laver, notamment. Une source d'eau intarissable d'autant plus que dans notre pays, il tombe entre 700 et 1400 litres d'eau par m2 par an ! Et de plus, elle ne ... coûte rien ! Ecoutez les conseils de Stéphanie