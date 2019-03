Reconnect : rapprochons naturalistes et agriculteurs !

L’agriculture est une superbe opportunité d’offrir de l’espace à la biodiversité. Les relations entre agriculteurs et naturalistes sont hélas biaisées de longue date. Il est temps de restaurer une collaboration sereine et bienveillante.

Car ils sont nombreux, ces paysans qui se battent contre les entraves et veulent retrouver la fierté de leur métier. Ils limitent les intrants chimiques, ils recomposent les éléments paysagers, ils tendent à revenir à l’autonomie fourragère. Le naturaliste, comme le grand public, doit soutenir ces agriculteurs. À leurs côtés, nous devons combattre farouchement le système agricole actuel qui crible de dettes les exploitants, les enchaîne aux obligations des semenciers ou des supermarchés et pousse la Belgique à utiliser plus de 80 % de sa production céréalière en agrocarburants ou nourriture pour le bétail en détruisant les sols et le bocage.

Avec le projet #Reconnect, Natagora passe à l’action pour changer l’image de l’agriculteur et rappeler qu’il est notre meilleur allié pour redéployer la biodiversité agricole. Détails en compagnie de Virginie Hess aux côtés de Jean Marc Decerf !