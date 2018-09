Raid du BW ces 29 et 30 septembre

Le Raid, c'est un vaste programme, une épreuve en duo où l'entraide et le plaisir de faire un effort à deux, avec du trail, du VTT et du Run & Bike. Samedi, au départ de Chaumont-Gistoux, un tracé VTT balisé avec quelques surprises sur une distance d’environ 16 km… voire plus… avant d’enchaîner sans répit sur un Trail de 15 km jusque Gastuche. Le soir, place au Run & Bike nocturne où 16 km de pur plaisir attendent les participants

Dimanche, on repart pour du VTT qui vous emmènera à un endroit mystère puis un Run & Bike pour rejoindre le Bois des Rêves. Pour ces deux épreuves, il faudra être adroit. Road book et lecture de carte au menu! Le raid du BW se terminera par un Trail au Bois des Rêves sur 12 km!

Mais le Raid du BW, c'est aussi une épreuve (avec plusieurs formules) de trail par étapes (ou non) dont une nocturne. L’ensemble des épreuves seront balisées et il suffira de suivre les flèches. Le Trail du BW, c’est donc 31 kilomètres entre Chaumont et Gastuche le samedi après-midi, puis une nocturne de 16 kilomètres à Gastuche le soir. Et enfin, le dimanche un Trail de 12 kilomètres au Bois des Rêves. Mais il y a d'autres options, comme ne faire que le Trail du samedi après-midi de 30 kilomètres, ou juste la nocturne le samedi soir à Gastuche (16 km) ou enfin seul le Trail du Bois des Rêves le dimanche (12 km).

Ecoutez Laurent Saublens, organisateur, invité d'Aller/Retour ce lundi