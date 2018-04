Quelques actions au coeur de nos régions dans le cadre du Printemps sans Pesticides !

Quelques actions dans nos provinces dans les prochains jours :

En Brabant wallon, à Louvain-la-Neuve la "Clinique des Plantes" vous convie ces 9, 10, 11, 12 et 13 avril à un atelier diagnostic et solution aux maladies auxquelles les plantes peuvent être sujettes. Infos ICI

Toujours en Brabant wallon, une chouette action "J'adopte un espace vert". La ville d'Ottignies/Louvain-la-Neuve et le Pôle de gestion différencié vous présenteront le 21 avril dès 14 H le projet "'J'adopte un espace vert" ou offriront à tous les adoptants des "kits mellifères". Rendez-vous Place André Hancre 2. Infos ICI

Le 18 avril, assistez à un spectacle-conférence "Six Pieds sous l'herbe" au Centre culturel de Rixensart. Après le spectacle sur le danger des pesticides "Graines de Voyous", ne manquez pas le nouveau " Seul-en-scène " de Frédéric Jomaux : "Six pieds sous l’herbe". Il nous emmène dans un cimetière, au sein duquel la nature s’épanouit dans toute sa luxuriance. C’est avec finesse et réalisme qu’il nous en fait découvrir les bienfaits. Du gris au vert, Six pieds sous l’herbe nous fait part d’une nouvelle conception de ces lieux de repos éternels ! Parce que le cimetière après tout, c'est le lieu de vie de notre mort. Alors autant qu'il soit vivant ! Nous clôturerons le spectacle en douceur par un échange avec le comédien sur la problématique des pesticides. Le PCDN (Plan communal de développement de la nature) et d’autres acteurs de terrain vous proposeront des solutions et des outils pour faire de votre jardin un havre de paix et d’accueil pour la biodiversité et vous-mêmes. Infos et réservations via le SITE et sachez encore que le spectacle sera donné à DURBUY le 7 mai.