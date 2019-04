Quel chocolat choisir pour la "Chasse aux Oeufs ?" - Aller/Retour Namur, Luxembourg et Brabant... Notre séquence en collaboration avec ECOCONSO ( asbl encourage des choix de consommation et des comportements respectueux de l’environnement et de la santé) et sa représentante, Stéphanie Grofils Savez que le Belge mange environ 6 kilos de chocolat par an ? Et ce uniquement en tablettes. C'est sans compter les petits oeufs déposés par les "Cloches" Et, pour les traditionnelles chasses aux oeufs des enfants, on peut choisir des chocolats bons au goût, mais aussi pour l'environnement, notre santé et les producteurs ! Ecoutez les conseils de Stéphanie Grofils