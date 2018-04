Que se passe-t-il au 121 de la rue de Dinant à Beauraing ?

Et soyons clairs, il ne s'agit pas ici d'une 'maison close' mais bien d'un espace room qui va ouvrir ses portes à Beauraing. Autrement dit un espace jeu. Les participants sont invités à entrer dans un univers de jeu trois dimensions . "Trésors cachés" est le nom de cet espace dont l'ouverture est prévue le 1er mai.

Des néons roses sont apparus aux fenêtre et un lettrage suggestif reprenant les mots "Dodo la serrure" y a été apposé..

Un jeu qui a vu le jour en Indonésie est s'est développé dans les pays anglo-saxons avant de débarquer chez nous . Et cette première, c'est donc à Beauraing.

Le principe : en franchissant une porte, les joueurs sont transportés dans le Londres de 1851. A cette époque, un Américain, Charles Hobbs, va entrer dans la légende. Lors de la première Expositions universelle, il va ouvrir par crochetage les deux serrures les plus célèbres d'Angleterre : la Chubbs et la Bramah. Un exploit .

Les éléments exposé rue de Dinant sont authentiques. Les personnages aussi. Là où commence le jeu, c'est quand les joueurs se voient confier une mission . Alors que Charles Hobbs s'apprête à retourner à New York, la reine Victoria confie à des agents secrets la mission de récupérer l'Aubin Trophy avant qu'il ne soit trop tard..

Ils doivent donc mettre la main sur le trophée. Et pour cela ils ont une heure de temps..

Une expérience à vivre ! Cette initiative on l'a doit à Cédric Martin et Eric Scaillet qui était l'invité d'Aller/Retour ce vendredi..

Et pour en savoir plus c'est notamment via LE SITE