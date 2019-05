Que faire ce week-end dans nos régions ?

A Namur, pour les amateurs du genre, ne manquez pas le Salon Zen Topia ces 4 et 5 mai à Namur Expo. Zen Topia propose des techniques, des idées, des produits à un public qui veut prendre sa vie et sa santé en main. Nombreuses animations : conférence, atelier, stands, soins, conseils ... Toutes les infos ICI

Pour tous ceux qui veulent prendre un grand bol d'air dans un cadre magnifique, rendez-vous dans le cadre du parc de l'ancienne Abbaye d'Aywiers à Lasne, en Brabant wallon pour une grande fête des plantes et du jardin . Thématique de cette édition Printemps 2019, "Les racines au service des plantes". Deux cents spécialistes vous accueilleront ces samedi et dimanche de 10 h à 18 h. Toutes les infos via le SITE

Pour les sportifs, "Roc d'Ardenne" prend à nouveau ses quartiers à Houffalize ce dimanche 5 mai. La cité sera pour la 6eme fois "The Place to be" pour les VTT-istes passionnés. Infos via le SITE

Le Domaine des Grottes de Han-sur-Lesse accueille ces 4 et 5 mai la "Fête des Sentiers Balisés". Les sentiers GR sont omniprésents sur l’ensemble de la Wallonie et à Bruxelles, en Belgique et aux quatre coins de l’Europe. Les itinéraires de grande randonnée, les GR, accompagnent les randonneurs depuis plus de soixante ans. Cette année a une saveur particulière pour les randonneurs puisqu’il s’agit de fêter les 60 ans des sentiers balisés. De nombreuses animations sont prévues pour cet anniversaire au Domaine des Grottes et du Parc animalier de Han-sur-Lesse. Infos via le site www.grsentiers.org

La Vieille Boucle Lustinoise donne rendez-vous aux passionnés moustachus de vieux vélos, aux sportifs et aux moins sportifs, aux amoureux de belles et anciennes mécaniques et, plus largement, aux fans de mode vintage qui souhaitent profiter d'une ambiance singulière. Les cyclistes sont invités à prendre le départ d'une course de 15 km (5 circuits de 3 km) aux commandes de vélos vintage, c'est-à-dire manufacturés avant 1983. Il est conseillé aux participants de porter une tenue adaptée, en lien avec les époques évoquées (des années 30 aux eighties). La promenade est précédée d'une caravane publicitaire d'époque et d'animations "rétro". Infos via le SITE