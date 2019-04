Quatre offres d'emploi d'hôte d'accueil en site touristique pour le Panorama de la Bataille de... La société "Mémorial 1815" gère le site touristique de la butte du lion de Waterloo. Dans ce cadre ils engagent 4 guides afin d’assurer l’accueil des visiteurs, de vendre les tickets d’entrées et d’assister le visiteur dans la découverte du musée. Il s’agit d’un temps plein de 38h par semaine avec des prestations le we et les jours fériés pour un contrat à durée déterminé. Pour postuler : Envoyer sa candidature à patricia.lahesa@waterloo1815.be Détails en compagnie d'Ismérie Lepère